NASA показало последние фото космического грузовика Cygnus

NASA опубликовало в соцсети Х последние снимки космического грузового корабля Cygnus перед откреплением от МКС и входом в атмосферу Земли, где аппарат сгорел.

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Cygnus крепился к МКС посредством манипулятора Canadarm2. К станции корабль прибыл в феврале 2024 года, доставив 3,7 тонны полезной нагрузки — продукты питания и обмундирование для экипажа.

Космический грузовик компании Northrop Grumman открепился от станции 12 июля и начал снижаться с орбиты, после чего сгорел в атмосфере.