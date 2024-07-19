ИИ поможет в создании сверхпрочных сплавов

В последние годы учёные начали уделять больше внимания краткосрочному порядку (SRO) — расположению атомов на малых расстояниях в металлических сплавах. Исследования, проведенные студентами MIT Киллианом Шерифом и Ифаном Цао под руководством профессоров Родриго Фрейтиса и Тесс Смит, открывают новые горизонты в изучении этого явления с помощью машинного обучения.

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Ранее для анализа SRO использовались трудоемкие лабораторные эксперименты и несовершенные компьютерные модели. Новое исследование применяет машинное обучение для точного определения химических структур, образующих SRO, что позволяет лучше понять, как атомы упорядочиваются в сложных материалах, таких как сплавы с высокой энтропией.

В ходе работы была разработана модель, позволяющая эффективно учитывать химические связи и идентифицировать химические мотивы в 3D, что значительно улучшает точность исследований. Эти методы уже применяются для анализа данных и предсказания свойств новых материалов.

С помощью суперкомпьютера Frontier команда планирует исследовать, как SRO изменяется при различных условиях обработки металлов, что может привести к созданию новых сплавов с заранее заданными свойствами.