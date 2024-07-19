США развернут новую систему РЭБ для борьбы со спутниками РФ и КНР

США до конца 2024 года развернут на своей территории новые наземные системы радиоэлектронной борьбы для подавления российских и китайских спутников. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, таким образом США готовятся к «потенциальному конфликту» с РФ и КНР.

«Remote Modular Terminal предназначены не для защиты американских спутников от китайских или российских помех, а для противодействия возможностям спутниковой связи противников, которые позволяют осуществлять атаки», — говорится в тексте.



При этом отмечается, что новые системы РЭБ будут только выводить аппараты РФ и КНР из строя, а не уничтожать.

Первые 11 систем намерены развернут в США в течение нескольких месяцев, еще 13 — к концу 2024 году.

«Они представляют собой небольшие, транспортабельные и недорогие средства для подавления спутниковой связи, которые развернут в суровых климатических условиях», — указывается в тексте.



Еще одной особенностью новых РЭБ станет возможность управлять ими дистанционно.