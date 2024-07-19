Астроном дал советы по наблюдению за кометой Ольберса

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе дал рекомендации по наблюдению за кометой Ольберса, которая приблизится к Земле на минимальное расстояние в 283,5 км 20 июля.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что увидеть комету невооружённым глазом вряд ли удастся.

«Яркость у кометы существенно меньше того, что в состоянии увидеть человеческий глаз. Поэтому наблюдать за ней можно только при помощи хорошего бинокля или телескопа. И лучше за городом, где нет засветки», — отметил Вибе.



По его словам, комета будет видна после захода солнца в северо-западной части неба, если не будет облаков.

Ранее астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, какими должны быть условия для наблюдения серебристых облаков.