Блинкен объяснил глобальный компьютерный сбой

Текущий глобальный сбой в сфере информационных технологий не связан с хакерской атакой, считают власти США.

«На основании моего текущего понимания, это был какой-то сбой в процессе обновления программного обеспечения», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.



Ранее в течение дня поступали сообщения о массовых сбоях компьютерных систем, работающих на ОС Windows, из разных стран. Об этом сообщили ведущие международные банки, авиаперевозчики, СМИ и компании из различных отраслей.

Американская компания CrowdStrike, занимающаяся решениями в области информационной безопасности, подтвердила телеканалу CNBC, что существует связь между недавним обновлением ее антивирусного программного обеспечения и массовыми сбоями в системах на базе Windows.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о глобальном сбое Windows.