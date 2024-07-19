Xiaomi выпустила свою первую раскладушку Mix Flip

Xiaomi анонсировала складной смартфон Mix Flip. Это первый смартфон компании в формфакторе вертикальной раскладушки, сообщает портал Rozetked.

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Xiaomi Mix Flip оснащен двумя дисплеями: основным гибким OLED-экраном на 6,86 дюйма с разрешением 1,5K, частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 3000 нит. На задней панели верхней половины смартфона имеется внешний 4,01-дюймовый OLED-экран с такими же показателями с двумя вырезами под камеры.

За производительность новинки отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти или 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенного накопителя.

Основная камера на 50 Мп, вписанная во внешнем экране, дополнена 50-мегапиксельным телеобъективом с двукратным оптическим зумом, а селфи-камера получила разрешение 32 Мп. Отмечается, что камеры были настроены совместно с компанией Leica.

Аккумулятор емкостью 4780 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Среди прочих особенностей Xiaomi Mix Flip отмечается наличие защиты от воды по стандарту IPX8.

В Китае новинка будет предлагаться по цене от 6 тыс. юаней (около 72,2 тыс. руб.).