Морские леопарды кричат друг на друга, чтобы спариться

Во время наблюдений за морскими леопардами ученые впервые увидели, как самец ухаживает за самкой. Исследование показывает, что половое поведение морских леопардов включает в себя общение как под, так и над водой. Самец в основном издавал звуки под водой, а самка — над водой. Работа опубликована в журнале Polar Biology.

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Морские леопарды — животные, обитающие в субантарктических регионах. Они обладают очень обтекаемым телом, длина которого может достигать трех метров. Эти существа обитают поодиночке, а самцы с самками встречаются только для того, чтобы спариться.

Ученые наблюдали, как самец морского леопарда на протяжении двух часов ухаживал за самкой в лагуне Сан-Рафаэль, Чили. Он издал 65 криков под водой. Эти звуки были и высокими, и низкими. Самка же сидела на льдине (и практически не двигалась) и издала только семь криков над водой. Они включали в себя звуки глухих ударов, звуки, издаваемые носом, и рычание. После того, как самец на протяжении часа «общался» с самкой, он рядом с ней проплыли два других морских леопарда. После того, как двухчасовое свидание закончилось, ученые покинули территорию, но еще на протяжении восьми часов слышали подводные звуки.

На следующий день ученые заметили этого же самца с повреждениями в области гениталий. Биологи предположили, что он пытался спариться, а самка или другой самец нанесли ему травму.

«Это исследование знаменует собой значительный шаг вперед в нашем понимании поведения морских леопардов в дикой природе. Подробные наблюдения за ухаживаниями и вокальными взаимодействиями дают уникальную возможность заглянуть в репродуктивные стратегии этих одиночных животных», — сказала Сара Кинле из Университета Бэйлора.



Из-за того, что исследователи наблюдали репродуктивное поведение животных в Чили, специалисты предположили, что морские леопарды специально приплывают в Южную Америку, чтобы найти партнера и спариться. Эти выводы подтверждают предыдущие наблюдения ученых: чаще всего они видели новорожденных и детенышей морского леопарда за пределами Антарктиды.

Ученые планируют собрать видео- и звукозаписи поведения самцов и самок этих животных, чтобы узнать больше о роли конкуренции, территориального поведения и критериях выбора самца.