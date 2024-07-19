Впервые точно определен возраст таинственного Таунгского ребенка

Международная команда ученых провела точное датирование останков знаменитой окаменелости, известной как Таунгский ребенок и найденной в Южной Африке столетие назад. Новая датировка утверждает, что возраст этой окаменелости составляет 2,58 миллиона лет.

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Об исследовании пишет Live Science. Череп ребенка из Таунга был обнаружен в 1924 году Раймондом Дартом, анатомом из Университета Витватерсранда, в северо-западной провинции Южной Африки.

Этот ученый первым описал таинственный череп, а его открытие тогда кардинально изменило понимание эволюции человека. Дарт заявил, что череп принадлежит ранее неизвестному виду предков человека и назвал этот вид Australopithecus africanus. Его работа стала первым доказательством теории Чарльза Дарвина о происхождении человека. Он считал, что обезьяны и люди имели давнего общего предка, и что человечество зародилось именно на территории Африки.

Впоследствии ученые находили окаменелые останки и других представителей Australopithecus africanus. Большинство находок было сделано на территории ЮАР в Стеркфонтейне, примерно в 70 километрах к юго-западу от Претории. Сейчас Стеркфонтейн считается "колыбелью человечества" и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Удивительно, но до последнего времени возраст Таунгского ребенка оставался предметом споров и не был точно установлен. Оценки ученых варьировались от 2 до 3,7 миллиона лет. Столь широкий разброс данных объясняется просто: разные исследователи используют различные методы датировки. А в своих трудах настойчиво опровергают выводы коллег-оппонентов.

Возможно, новое исследование положит конец дискуссиям о возрасте окаменелости. Ученые использовали новый метод датирования, основанный на изучении зубов ископаемых гоминидов, дальних родственников человека.

Результаты показали, что возраст окаменелостей австралопитеков из Стеркфонтейна может составлять от 2 до 3,5 миллиона лет, то есть этот период в целом совпадает с оценками, которые были даны ранее. Но новый метод позволил точно датировать останки Таунгского ребенка - их возраст составляет 2,58 миллиона лет.

"Мы считаем, что наш метод точен, - пишут исследователи. - Но, несомненно, будут и другие исследования с использованием других методов. Мы имеем дело с вопросом, который мучает ученых уже несколько десятилетий, и поиски точного ответа на вопрос о том, когда эти древние члены нашего генеалогического древа существовали в Южной Африке, будут продолжаться".