Изображения древнеегипетских фараонов найдены под водой

Археологическая миссия Министерства туризма и древностей Египта провела подводные исследования в реке Нил недалеко от города Асуана. В результате были обнаружены наскальные рисунки с изображениями нескольких древнеегипетских фараонов, а также иероглифические надписи.

Как сообщает Live Science, открытие совершила группа, в состав которой входили египетские и французские археологи. Они обследовали участок Нила к югу от Асуана в районе, который был затоплен во время строительства между 1960 и 1970 годами Асуанской плотины.

В те годы многие памятники Древнего Египта были демонтированы и перевезены на хранение в другие места. Однако часть артефактов перевезти до затопления не успели или не смогли. И вот теперь некоторые артефакты были обнаружены под водой.

Среди находок имеются изображения фараонов: Аменхотепа III (правил около 1390-1352 гг. до н.э.), Тутмоса IV (правил около 1400-1390 гг. до н.э.), Псамметиха II (правил около 595-589 гг. до н.э.) и Априя (правил около 589-570 гг. до н.э.).

В заявлении министерства указано, что изображения хорошо видны, степень их сохранности удивила ученых. Кроме того, были найдены иероглифические надписи, многие из которых тоже хорошо читаются. Изображения и тексты были зафиксированы фото- и видеосъемкой. Экспертам теперь предстоит расшифровать надписи.

Археологи отмечают, что в древности город Аусан был одним из важнейших в стране. В нем располагалось несколько почитаемых древними египтянами важных храмов. Среди них был храм Абу-Симбел, известный четырьмя колоссальными статуями фараона Рамсеса II (1303-1213 гг. до н.э.). Высота каждой из них составляет 21 метр. Кроме того, в Асуане находится храмовый комплекс Филе, в котором в 394 году нашей эры была сделана последняя египетская иероглифическая надпись.