IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером рассказал о причинах глобального сбоя в работе Windows, а также дал совет российским пользователям на фоне инцидента.

Ранее в работе программного обеспечения Microsoft был зафиксирован глобальный сбой, который затруднил функционирование компаний в секторах банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслях по всему миру. О проблемах сообщили несколько банков и компаний в США, Австралии, Индии, Великобритании и Евросоюзе.

Компанией Microsoft была выбрана неправильная политика по переходу на облачные услуги. В периоде времени мы уже наблюдали сложности с покупкой оффлайн (дисковых) версий Microsoft Office, при этом компания всячески призывает пользователей переходить на продукты Microsoft 365. То же самое касается корневых продуктов, таких как операционная система. Переход пользователей на облачные сервисы сулит их разработчикам большие доходы и подписную модель, что более удобно с точки зрения бухгалтерии. Кроме того, при этом выигрывают и пользователи из мегаполисов – им быстрее приходят обновления, быстрее появляются новые «фишки» и так далее. Однако, когда вам нужно решение в режиме оффлан или когда вы работаете с критической инфраструктурой, то здесь появляются проблемы. Обновления могут не прийти, или же гипотетически они могут прийти «крэкнутыми». Вот это сейчас и произошло, как говорят в Microsoft – из-за их подрядчика. И такое действительно возможно, поскольку пакет данных для обновления, которые отправляет Microsoft, проходит через облачные каналы связи. При этом герметичность, сохранность такого пакета может быть нарушена по пути. А когда в операционную систему приходит какой-то «крэкнутый» или нарушенный элемент кода, то исполнение этого кода упирается в барьер, после чего зависает вся система. Отмечу, что все профессиональное и специализированное ПО, которое, например, используют те же самые аэропорты, так или иначе работает в среде, во «втором слое». А «первый слой» — это операционная система. И когда «первый слой» не срабатывает, то зависает все и сразу, что мы сейчас и наблюдаем. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Россию в меньшей степени затронул сбой Microsoft благодаря ипортозамещению продукции американской компании, подчеркнул специалист.

«В рамках ипортозамещения мы уже какое-то «сидим» на «спин-оффах» Linux, и это хорошо. Да, возможно, наши операционные системы, наши «спин-оффы» Linux в чем-то менее удобны или менее быстры, чем продукция Microsoft, но в части качества работы в оффлайн-режиме они выигрывают. И нынешняя ситуация лишний раз это подтверждает», - отметил Мясоедов, выразив при этом мнение, что сбой в работе Windows не будет продолжительным.



На фоне произошедшего с Windows эксперт призвал российских пользователей продукции Microsoft задуматься о переходе на оффлайн решения, в том числе на отечественное ПО.

«Российские операционные системы, такие как Astra Linux, «РЕД ОС» и ряд других, может быть, в каких-то вещах отстают, но они подходят для решения профессиональных задач. И с ними подобной ситуации не возникло бы», - заключил собеседник.



Американский миллиардер Илон Маск ранее назвал глобальный сбой в работе Windows крупнейшим в истории провалом в сфере информационных технологий.