Искусственный интеллект создал белки, не существующие в природе

Модель искусственного интеллекта научилась создавать белки, которые не способны естественным образом возникнуть в природе. Ученые с помощью программы сконструировали новый флуоресцентный белок, который только на 58% совпадает с природными белками.

© Мир 24

В процессе обучения искусственный интеллект проанализировал информацию о 2,78 млрд белков. Для каждого белка указывались последовательность (порядок расположения аминокислотных «кирпичиков»), структура и функции.

Ученые случайным образом скрыли фрагменты информации об этих белках и попросили модель дополнить недостающие фрагменты. Искусственный интеллект на основании полученных ранее данных сгенерировал новые белки с определенными функциями. Исследователи назвали это «важным моментом для биологии».

Для экспериментов выбрали флуоресцентный белок – он улавливает свет и высвобождает его обратно на более протяженной длине волны, заставляя сиять новым оттенком зеленого. Биологи присоединяют эти белки к молекулам, чтобы визуализировать и отслеживать их.

Искусственный интеллект создал 96 белков с последовательностями и структурами, способными вызвать флуоресценцию. Ученые выбрали один, который меньше всего соответствовал природным аналогам. Он оказался в 50 раз тусклее обычных белков, но искусственный интеллект провел еще одну итерацию и добавил последовательности, увеличивающие яркость. Новый белок назвали «esmGPF».

Модель провела нужные операции за несколько секунд. В природе для достижения таких же результатов потребовалось бы 500 миллионов лет эволюции, сообщает Live Science.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился писать тексты почти наравне с людьми. Он также соблюдает правила русского языка.