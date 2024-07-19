Мессенджер Telegram открыл монетизацию российским каналам. Об этом стало известно в пятницу, 19 июля.

Найти информацию о возможной монетизации можно в разделе «Статистика» при последнем обновлении приложения.

Сообщается, что зарабатывать на публикациях смогут только владельцы каналов, а вывести полученные средства можно через внутреннюю валюту Stars.

Мессенджер пользуется популярностью у российских пользователей, именно поэтому интернет мошенники добрались и до этого сервиса. Они начали воровать аккаунты пользователей Telegram из России под видом сервиса для вывода денежных средств из игры Hamster Kombat. Для этого пользователей просят ввести учетные данные в мессенджере на странице, которая открывается по ссылке. Злоумышленники обещали людям, что деньги должны прийти в течение 15 минут после операции по авторизации. Однако благодаря этой же ссылке злоумышленники получают доступ к личным данным аккаунта.

2 июля пользователи из России наблюдали масштабный сбой в работе Telegram. Перебои наблюдались при отправке сообщений, а также при загрузке медиа в личных переписках. Резкий рост количества жалоб на функционирование программы был зафиксирован около 20:30 по московскому времени.