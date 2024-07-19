В Неаполе найдена гробница римского полководца

Строители случайно обнаружили римскую гробницу в Неаполе в ходе создания функциональной воздушной камеры для отвода влаги из подземных помещений здания Сан-Паолино, сообщает argumenti.ru.

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Это оказалась могила военного чиновника Нумерия Агрестина, служившего при императоре Августе во время его последних завоевательных войн в Испании. Надпись на гробнице рассказывает о выдающейся военной карьере и последующем тихом уединении в Помпеях.

Там и до этого находили гробницы полководцев. Они сделаны в форме полукруглой скамьи из вулканического туфа с наконечниками в форме львиных лап. На изогнутой спинке скамьи располагалась искусно вырезанная надпись.

Ранее в Египте обнаружили оригинальный саркофаг фараона Рамзеса II, также известного как Рамзес Великий. Его правление считается одним из самых знаменательных в истории страны.