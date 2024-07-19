Первые покупатели пожаловались на качество новых наушников Samsung

Компания Samsung запустила продажи беспроводных наушников Galaxy Buds3 и Buds3 Pro в Южной Корее, после чего первые владельцы начали массово жаловаться в соцсетях на качество новинок. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Первые покупатели выразили недовольство качеством наушников в соцсетях и на форумах. Пользователи сообщают о низком качестве сборки как самих наушников, так и зарядного кейса. Например, у чехла имеется значительный люфт между крышкой и корпусом. Также жалуются на проблемы с покраской и качеством амбушюр, которые легко рвутся. Некоторые пользователи и вовсе находили внутри запакованной коробки чужие волосы.

Кроме того, у некоторых возникают проблемы с работой системы шумоподавления и подсветки, а также различия в уровне громкости между правым и левым наушниками.

Большинство обозревателей рекомендуют воздержаться от покупки Galaxy Buds3 до устранения всех дефектов. Samsung признала наличие проблем и принесла извинения, предложив недовольным клиентам возврат средств или замену наушников.

Успеет ли компания исправить выявленные проблемы к глобальному старту продаж, который намечен на 24 июля, неизвестно.