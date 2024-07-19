Глава виновной в глобальном сбое компании вышел на связь

Генеральный директор компании CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема, которая привела к масштабному сбою в работе операционной системы Windows, выявлена, запущен процесс ее устранения. ТАСС

Курц заявил, что речь идет не о кибератаке или нарушении безопасности. Москва24

Как ранее отмечал портал Register, технические сбои в IT-системах наблюдаются по всему миру, они связаны с ошибкой в обновлении операционной системы Windows от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. В частности, была нарушена работа систем связи, межбанковских коммуникаций и транспортных систем. Наибольший урон получила работа аэропортов. Тем временем в Минобрнауки РФ заверили, что инцидент не затронул научные центры, институты и университеты в России. News.ru