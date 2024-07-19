Расшифрован полный геном женьшеня

Китайские ученые расшифровали геном женьшеня (Panax ginseng) – растения, которое широко используется в народной медицине. Оно произрастает в Северо-Восточной Азии, включая Китай, Корею, Сибирь и Японию, а также в Северной Америке.

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Дикий женьшень использовали в лечебных целях на протяжении тысячелетий. Считалось, что его отвар улучшает физическое состояние и повышает иммунитет.

Культивировать женьшень люди научились около 500 лет назад. С тех пор, как началась селекция, появились новые сорта этого растения.

Ученые из Китайской академии сельскохозяйственных наук заявили, что женьшень содержит сложные метаболиты, самым важным из которых считается тритерпеновый сапонин (гинзенозид).

«В женьшене, вероятно, содержится более сотни гинзенозидов, но пути синтеза подавляющего большинства из них остаются неизвестными», – отметили ученые.



В ходе нового исследования ученые собрали эталонный геном женьшеня от теломеры к теломере. Им удалось идентифицировать 77 266 генов, кодирующих белки.

Анализ показал, что в ходе эволюции у женьшеня значительно возросло количество генов, отвечающих за производство сапонинов. Усилению этих путей способствовали специфические дупликации генов, сообщает Horticulture Research.

«Всесторонняя расшифровка генома женьшеня закладывает основу для разработки точных методов селекции, направленных на повышение его лекарственной эффективности», – отметили авторы научной работы.



Ранее ученые раскрыли геном первых наземных растений. Они выявили инновации, позволившие растениям приспособиться к новой для себя среде.