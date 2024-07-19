Песков: в Кремле все работает без сбоев

Кремль не коснулись сбои операционной системы Windows. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«В Кремле все работает без сбоев», — сказал Песков во время общения с журналистами. С проблемами с Windows столкнулись по всему миру. Как сообщили в Минцифры, Россия отказалась от этой операционной системы, поэтому сбоев не наблюдалось. Ura.Ru

Ранее в Минцифры заявили, что в ведомство не поступали сообщения о сбоях систем российских аэропортов, связанных с проблемами в работе программ Microsoft. Газета.Ru