Маск отреагировал на сбой систем Microsoft

Социальная сеть X работает штатно на фоне масштабного сбоя в системах корпорации Microsoft.

Об этом сообщил Илон Маск, высмеявший конкурентов.

"Это приложение до сих пор работает", - написал он на своей странице в этой соцсети.



Бизнесмен также отреагировал смеющимся эмодзи на публикацию другого пользователя X о том, что системы Microsoft показывают синий экран смерти и в целом "все поломалось", а платформа Маска - нет.

Американский портал The Verge сообщил ранее, что массовый сбой в работе операционной системы (ОС) Windows затруднил функционирование компаний в секторах банкинга, авиаперевозок, СМИ и ряде других отраслей. Причиной стала критическая ошибка при загрузке устройств, работающих на базе этой ОС, известная как синий экран смерти. О сбоях уже сообщили ряд банков и компаний в Австралии, Великобритании и Евросоюзе, а также в США. Среди затронутых критической ошибкой фирм значатся ирландский авиаперевозчик Ryanair и британский телеканал Sky News.