Google оштрафовали на 4 млн рублей

Таганский суд Москвы рассмотрел административный протокол в адрес компании Google и назначил штраф в размере 4 млн рублей за отказ удалить ложную информацию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей", - огласил решение судья.



На рассмотрение административного протокола стороны не явились. Какие именно публикации в интернете стали причиной составления протокола в адрес компании не уточняется.

Ранее этот же суд неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения. Причиной составления протоколов становились ролики в YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацией ВС РФ.