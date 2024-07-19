Samsung хочет выпустить самый тонкий в мире складной смартфон

Компания Samsung, смартфоны серии Galaxy Z которой часто критикуют за «толстый» корпус и отсутствие инноваций, намерена исправить положение, выпустив складной смартфон толщиной всего около 7-8 мм. Об этом сообщает южнокорейское издание Naver.

© Газета.Ru

Согласно источнику, Samsung уже приступила к разработке такого смартфона, который обещает стать самым тонким на рынке. Отмечается, что речь идет не о ближайшем Galaxy Z Fold6 Slim, толщина которого составит около 10 см. Новое устройство пока не имеет названия и даты выхода, но его толщина в сложенном состоянии составит около 7 мм.

Например, толщина нового Galaxy Z Fold6 в сложенном виде составляет 12,1 мм, а китайского Honor Magic V3 — 9,3 мм.

Пока неясно, насколько безопасным будет использование складного смартфона толщиной в 7-8 мм, если в раскрытом состоянии две его половинки будут толщиной в 3,5-4 мм. К тому же неизвестно, насколько компании Samsung придется пожертвовать автономностью устройства, ведь в тонком смартфоне не удастся уместить большой аккумулятор. Например, в «толстом» Z Fold6 установлена батарея всего на 4400 мАч. При наличии большого гибкого экрана и стандартного внешнего подобное устройство не может соревноваться с моноблочными гаджетами, для которых негласным стандартом стал аккумулятор на 5000 мАч.