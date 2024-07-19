Аналитик рассказал, кого в России коснется глобальный сбой Windows

Глобальный сбой в сетях Microsoft наверняка войдет в историю как беспрецедентное событие, но Россию если и затронет, то минимально.

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Об этом «Парламентской газете» в пятницу, 19 июля, рассказал эксперт в сфере цифровых технологий Эльдар Муртазин.

«Россия где-то два года назад приняла решение полностью отказаться от софта Microsoft, — пояснил аналитик. — Поэтому что касается государственных предприятий, оборонного комплекса, здравоохранения и связи, то они ничего не почувствуют. Сбои возможны в каких-то небольших или сравнительно небольших частных компаниях, где программные продукты Microsoft по-прежнему используются, но никаких глобальных инфраструктурных проблем мы не почувствуем. Обычных пользователей с компьютерами и ноутбуками на Windows это тоже касается — их сбой никак не затронет».



Напомним: новости о беспрецедентном сбое в системах Microsoft появились в эту пятницу, 19 июля. В разных странах он вызвал неполадки в работе аэропортов, телевещания, банков, больниц и так далее. По словам Эльдара Муртазина, убытки, понесенные разными компаниями — в том числе государственными — уже можно смело исчислять сотнями миллиардов долларов. И как долго он еще продлится, неизвестно.