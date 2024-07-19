На Алтае обнаружили захоронение эпохи энеолита афанасьевской культуры

Захоронение человека ростом около двух метров эпохи энеолита афанасьевской культуры, датированное 32-28 вв. до нашей эры, обнаружили ученые в Алтайском крае.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе научно-образовательного центра (НОЦ) алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ).

"Интересным погребальным комплексом оказался курган, раскопанный на памятнике Малая Татарка 2. Погребальный объект состоял из округлой крепиды, сооруженной из каменных плит. В центре кургана была зачищена каменная кладка, под которой обнаружены кости человека в плохой сохранности. Погребение предположительно отнесено к раннескифскому времени. Под первым погребением археологи обнаружили более раннее захоронение мужчины 40-45 лет с подогнутыми в коленях ногами, посыпанного охрой. Впечатляет рост погребенного человека, который составлял, судя по массивным костям, около двух метров. Зафиксированный погребальный обряд позволил отнести захоронение к эпохе энеолита, к афанасьевской культуре и датировать его 32-28 вв. до н. э.", - сообщили в пресс-службе.



Экспедиция продолжила археологические раскопки на могильнике Урочище Балчикова 3. Как сообщил эксперт центра, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнографии и музеоологии АлтГУ Сергей Грушин, здесь исследовали две каменные курганные насыпи.

"В кургане № 14 - детское погребение человека, культурную принадлежность которого, ученым предстоит определить в лабораторных условиях методом радиоуглеродного датирования. Вторая курганная насыпь, изученная в ходе полевых работ, оказалась без погребения. К юго-восточной поле кургана примыкала прямоугольная оградка, к востоку от которой зафиксирована вертикально стоящая каменная стела. В поминальной ограде обнаружены остатки жертвенника, фрагменты костей и челюсть лошади. Данный комплекс по ряду признаков можно связать с тюркским периодом и датировать его 8-9 вв. н. э.", - рассказал он.



Международная археологическая экспедиция "Большой Алтай: тюркское наследие Сентелек 2024" проходила с 24 июня по 15 июля. В этом году в работе экспедиции приняли участие студенты из Кыргызстана, Таджикистана и России. Зарубежным партнером НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ по организации и проведению экспедиции стал Павлодарский государственный университет имени Тойрагырова, Республика Казахстан. Всего в работе экспедиции приняло участие 40 человек, в том числе группы школьников из Алейского и Рубцовского районов Алтайского края.