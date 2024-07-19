В Минцифры РФ прокомментировали массовый сбой в работе Windows

Сообщения о сбоях в работе систем в российских аэропортах на данный момент в Минцифры РФ не поступали. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"На данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры не поступало", - сказали журналистам в министерстве.
Массовый сбой в работе операционной системы (ОС) Windows затруднил функционирование компаний в секторах банкинга, авиаперевозок, СМИ и ряде других отраслей по всему миру. О проблемах сообщили ряд банков и компаний в США, Австралии, Индии, Великобритании и Евросоюзе.
Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, заявили в Минцифры РФ.
"Ситуация с "Майкрософт" в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь - на объектах критической информационной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.