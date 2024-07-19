Раскрыто влияние сбоя Microsoft на работу российских авиакомпаний

Глобальный технический сбой, предположительно связанный с работой ноутбуков Microsoft, который парализовал работу авиакомпаний и аэропортов по всему миру, пока не коснулся России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Газета.Ru

«Отечественные перевозчики продолжают выполнять рейсы. Проблем с регистрацией и покупкой билетов не наблюдается», — говорится в сообщении. Lenta.ru

Ранее в американской компании Microsoft заявили, что специалисты принимают меры по стабилизации, сервисы восстанавливаются после технического сбоя. RT на русском