Глобальный технический сбой произошел в Австралии, США, ФРГ и Испании

Массовые технические сбои наблюдаются в Австралии, США, Германии и Испании
Массовые технические сбои, связанные с работой ноутбуков Microsoft, зафиксировали в США, Австралии, Германии и Испании. В Австралии произошел глобальный сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, передает телеканал ABC.
Уточняется, что из-за этого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.
Произошел массовый сбой в работе Windows
По информации телеканала, технический сбой в Австралии является частью технических проблем, с которыми сталкиваются 19 июля компании и учреждения по всему миру. ABC отмечает, что техническая проблема связана с американской организацией по кибербезопасности CrowdStrike. Так, в Австралии она спровоцировала сбои в работе ноутбуков Microsoft — эти устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке.
«Глобальный сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений. Отключение затронуло операторов связи, сайты СМИ, банки и авиакомпании», — уточняет телеканал.