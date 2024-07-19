Глобальный технический сбой произошел в Австралии, США, ФРГ и Испании

Массовые технические сбои, связанные с работой ноутбуков Microsoft, зафиксировали в США, Австралии, Германии и Испании. В Австралии произошел глобальный сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, передает телеканал ABC.

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Уточняется, что из-за этого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.

Произошел массовый сбой в работе Windows

По информации телеканала, технический сбой в Австралии является частью технических проблем, с которыми сталкиваются 19 июля компании и учреждения по всему миру. ABC отмечает, что техническая проблема связана с американской организацией по кибербезопасности CrowdStrike. Так, в Австралии она спровоцировала сбои в работе ноутбуков Microsoft — эти устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке.