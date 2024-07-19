Зафиксирован глобальный сбой в работе Windows

Зафиксирован глобальный сбой в работе программного обеспечения Microsoft, что привело к серьезным проблемам в различных сферах.

Нарушения затронули банки, коммунальные предприятия, авиакомпании, СМИ, телекоммуникационные компании и другие организации, сообщает Avia.Pro

Одной из наиболее пострадавших компаний стала American Airlines, которая была вынуждена приостановить вылеты своих самолетов. Представители компании сообщили, что проблемы, вызванные сбоем, сделали невозможным безопасное управление полетами, что поставило под угрозу безопасность пассажиров и экипажей.