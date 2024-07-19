Apple ответила на связанную с «кражей» данных с YouTube критику

Ранее на этой неделе возникли разногласия, когда СМИ поведали, что Apple и другие технологические гиганты использовали субтитры YouTube для обучения своих моделей искусственного интеллекта. Как сообщается, этот набор данных использовался для обучения Apple OpenELM с открытым исходным кодом, выпущенных в апреле. Однако теперь Apple разъяснила изданию 9to5Mac, что модель OpenELM не используется ни в одной из ее функций искусственного интеллекта или машинного обучения, включая Apple Intelligence.

Компания подчеркнула, что OpenELM была разработана исключительно для того, чтобы внести вклад в исследовательское сообщество и продвинуть разработку больших языковых моделей с открытым исходным кодом.

Apple также подтвердила, что не планирует создавать новые версии модели OpenELM. Это заявление стало ответом на сообщения Wired, в которых говорилось о том, что такие компании, как Apple, Anthropic и NVIDIA, использовали набор данных YouTube для обучения своих моделей ИИ.