В лесах Казахстана найден древний артефакт

Спасатели из Акмолинской области случайно нашли древний артефакт. Наткнулись на загадочный предмет в лесу во время работы, когда проводили профилактику природных пожаров.

Их внимание привлек древний камень, на котором высечено лицо человека. О находке сразу же рассказали ученым, обратились в краеведческий музей. Новость о древнем изваянии вызвала бурный интерес даже у зарубежных специалистов. Местные же археологи отмечают, это первый подобный памятник в регионе. Черты лица хорошо проработаны и сохранились.

«Подобные изображения встречаются в эпоху бронзы на территории Центральной Азии, на территории Восточной Европы. Близкого типа изображения встречаются в раннем железном веке в Южной Сибири вплоть до гунно-сарматского периода. Конечно, нам известна тюркская скульптура, которая в эпоху Средневековья широко распространяется по всем Евразийским степям. Но также нельзя исключать и период нового времени», – отметил ведущий научный сотрудник института археологии им. А. Маргулана Сергей Ярыгин.



Находку, представляющую большую историческую ценность, уже взяли под охрану как важный памятник культуры.