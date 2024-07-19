Стало известно, чем опасно долгое ношение наушников

Наушники могут спровоцировать появление болезни слухового канала и снизить слух, если носить их непрерывно.

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Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает Pravda.Ru.

«Наушники нельзя долго носить по одной простой причине. От этого развиваются заболевания слухового канала. Он закупорен. Это неправильно во всех смыслах. Сегодня выросло число обращений к ЛОР-врачам именно из-за воспаления в ушах, развития плохой микрофлоры и т. д. Все-таки наушники — это неприятная штука», — отметил эксперт.



По его словам, чтобы не допустить проблем с органами слуха, важно соблюдать правила гигиены и ежедневно дезинфицировать наушники. Кроме того, к опасным последствиям может привести прослушивание музыки в наушниках на максимальной громкости, предупредил Муртазин. Он уточнил, что у многих из-за этого наблюдается снижение уровня слуха.

Директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина до этого рассказала «Газете.Ru», что у некоторых наушников короткий срок службы, который составляет около года. После этого периода аккумулятор начинает быстро разряжаться, качество звука ухудшается, а в редких случаях он перестает передаваться вообще. Ремонт этих устройств часто нецелесообразен или обходится дороже, чем покупка новых.