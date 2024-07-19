Google начнет удалять некачественные приложения из Play Store уже 31 августа.

Обновленная политика направлена на улучшение пользовательского опыта. В том числе за счет удаления приложений, которые не работают должным образом или не имеют полезного содержания.

Это касается программ, состоящих только из текста, обоев или тех, которые плохо работают.

Грядущие меры помогут сделать Play Store безопаснее и надежнее для пользователей Android, а также облегчат поиск качественных приложений.

Напомним, что ранее, в 2023 году, Google уже предотвратила публикацию более 2 млн приложений, нарушающих политику, и отклонила почти 200 тыс заявок.

Разработчикам же стоит убедиться, что их приложения стабильны, отзывчивы и полезны, иначе они могут быть удалены из магазина поискового гиганта.