В России выросли продажи китайских смартфонов дороже 50 000 рублей

За первое полугодие 2024 продажи китайских смартфонов дороже 50 тыс. руб. в России выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета компании МТС.

Всего за первое полугодие 2024 года было продано 185 тыс. китайских смартфонов дороже 50 тыс. руб. на сумму 13,5 млрд руб. Как отмечается в сообщении, спрос на китайские смартфоны активно растет, и они составляют 81% всех продаж по штукам. Кроме того, особенное внимание покупателей привлекают флагманские модели, число которых за последний год многократно возросло.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов пояснил, что китайские флагманы более доступны для потребителей по сравнению с аналогами брендов из других стран, но при этом обладают теми же большими наборами характеристик и даже имеют уникальные функции.

По итогам первого полугодия самыми востребованными флагманами стали Honor Magic 6 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Plus 512 ГБ и Huawei Pura 70 256 ГБ, на которые пришлось около половины продаж по штукам. При этом Honor Magic 6 Pro стал лидером по объему продаж в денежном выражении.

Большой спрос на флагманские модели был замечен в крупнейших городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Набережные Челны и Краснодар.