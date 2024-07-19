Apple анонсировала новые «иммерсивные шоу» для Vision Pro

Apple анонсировала новые «иммерсивные шоу» для гарнитуры Vision Pro, несмотря на трудности с ней.

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Первым проектом станет сериал «Boundless», который позволит пользователям виртуально путешествовать. Премьера запланирована на 19 июля.

В августе выйдет новый выпуск документального сериала о дикой природе, а в сентябре — серия «Elevated», представляющая воздушные путешествия над знаковыми местами.

Осенью будет показан первый короткометражный фильм «Submerged», снятый в формате Apple Immersive Video. Сюжет разворачивается на подводной лодке во время Второй мировой войны, режиссёром выступил обладатель премии «Оскар» Эдвард Бергер.

Кроме того, пользователи смогут увидеть фильм о мероприятиях NBA All-Star Weekend 2024 и эксклюзивный контент от The Weeknd. Фильм «Red Bull: Big-Wave Surfing», снятый на побережье Техупо, Таити, также выйдет в этом году.

Apple подтвердила сотрудничество с Blackmagic Design для создания новых возможностей в производстве иммерсивного видео, и обещает выпустить еще больше сериалов, фильмов, концертов и спортивных событий в этом формате.