Названы породы самых умных кошек

Кошки некоторых пород отличаются высоким интеллектом. Вот кого вам нужно брать, если хотите себе такого питомца.

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Сиамская. Подобные кошки очень активные, любознательные, общительные. Любят мяукать и мурлыкать, их легко дрессировать.

Тонкинская. Данная порода возникла за счёт скрещивания сиамских и бурманских кошек. Такие кошки обладают хорошей памятью и сообразительностью, их можно быстро научить разным трюкам и ходить на поводке.

Абиссинская. Эти кошки отличаются высоким эмоциональным интеллектом, легко адаптируются к новым условиям. Часто общаются с хозяевами при помощи разных звуков.

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Бенгальская. Ещё одна порода кошек, имеющая высокий интеллект. Подобные кошки очень общительные. Они любят играть и исследовать окружающий мир, легко учатся трюкам и командам, быстро запоминают новое.

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Бирманская. Такие кошки отлично взаимодействуют с людьми и другими животными. Для этого они умеют мяукать с различной тональностью. Они быстро учатся новому, в том числе командам и трюкам.