Названа новая глобальная угроза для экосистем Земли

Жизнь на планете оказалась перед лицом глобальной угрозы, заявили ученые из Политехнического института Ренсселера (США). Речь идет о дезоксигенации воды – процессе, при котором водоемы лишаются кислорода.

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Кислород является фундаментальной потребностью в жизни, и потеря кислорода в воде представляет угрозу для жизни на всех уровнях, подчеркнули исследователи.

В ходе предыдущих исследований ученые определили так называемые планетарные границы. Это процессы, которые регулируют общую стабильность планеты и пригодность ее для жизни. Среди них: изменение климата, изменение землепользования, утрата биоразнообразия (вымирание видов). Если эти процессы пройдут через «точку невозврата», наступят серьезные экологические, экономические и социальные последствия.

Дезоксигенацию воды также следует отнести к этим процессам. Ученые установили, что в последние десятилетия концентрация растворенного кислорода быстро и существенно снизилась во всех водных экосистемах Земли, от прудов и водохранилищ до открытого океана.

С 1980 года потери кислорода в озерах и водохранилищах составили 5,5% и 18,6% соответственно. Океаны с 1960 года потеряли 2% кислорода. В морских экосистемах также наблюдались резкие колебания содержания кислорода – водоемы Центральной Калифорнии потеряли 40% запаса этого газа.

Ученые связали потерю кислорода с глобальным потеплением и загрязнением воды химическими веществами. Они подчеркнули, что дезокисгенация может повлиять на всю пищевую цепочку. У отдельных видов уменьшаются размеры тела, снижаются сенсорные способности, они хуже размножаются. В «мертвых» зонах, почти полностью лишенных кислорода, наблюдаются массовые вымирания.

«Мы приближаемся к критическим порогам дезоксигенации воды, которые в конечном итоге повлияют на несколько других планетарных границ», – предупредили ученые.



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