Названы плюсы и минусы бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 13

Ведущий YouTube-канала «Ромашка» перечислил особенности нового Xiaomi Redmi 13 и сравнил его с предшественником.

© ferra.ru

Xiaomi Redmi 13 — сам по себе очень спорный смартфон. Комплектация у него стандартная: ключ для открытия слота, силиконовый чехол, кабель, зарядка на 33 Вт. Корпус полностью сделан из пластика. Также на экран сразу же наклеена плёнка.

Дисплей у новинки IPS, с диагональю 6,8 дюйма, разрешением FHD+, плотностью пикселей 396 ppi. Отклик — 240 Гц, частота обновления — 90 Гц. На солнце яркость составляет 470 нит. Этого хватает для пользования на улице, но не под прямыми солнечными лучами.

Экран отзывчивый. Отпечаток пальцев встроен в кнопку питания. Также у смартфона есть разъём для наушников. Разблокировка по лицу работает с небольшой задержкой.

Процессор стоит на Redmi 13 — Helio G91. По характеристикам он как G88. Результаты тестирования — ниже.

© Ромашка

© Ромашка

© Ромашка

© Ромашка

© Ромашка

© Ромашка

© Ромашка

© Ромашка

© Ромашка

© Ромашка

© Ромашка

© Ромашка

© Ромашка

© Ромашка

Батарея имеет ёмкость 5000 мА*ч. Заряжается смартфон за 1 час 20 минут. При просмотре YouTube полного заряда хватило только на 10 часов. А при повторном тесте — почти на 9 часов.

Для бюджетного смартфона звук у Redmi 13 неплох.

Основная камера имеет разрешение 108 МП, есть также макро на 2 МП. В хороших условиях освещения фото получаются нормальными, правда, фокус небыстрый. В целом камера самая обычная для бюджетника. Фронтальная камера — на 13 МП. Естественно, видео записывать можно максимум в 1080p 30 к/с.

Разница между Redmi 12 и 13 состоит в основной камере (50 МП против 108 МП), Bluetooth (5,3 против 5,4), зарядке (18 Вт против 33 Вт), процессоре (G88 против G91).

Вывод

Минусов у Xiaomi Redmi 13 больше, чем плюсов. Среди них — плохая автономность, старая память, цена, отсутствие развития в линейке смартфонов уже в течение 4 лет. Из достоинств — качество связи и агрегация частот.