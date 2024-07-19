Ученые научились прогнозировать появление опасных волн-монстров

Американские ученые из Университета штата Мэриленд разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), предсказывающий появление непредсказуемых и опасных волн, известных как волны-монстры. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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Волны-монстры — одиночные волны высотой в 20-30 метров, которые образуются без видимых причин. Они представляют большую опасность для судов и прибрежной инфраструктуры. В XXI веке такие волны регистрировались не менее 16 раз.

Авторы обучили нейронную сеть, используя набор данных, состоящий из 14 млн 30-минутных выборок измерений высоты морской поверхности со 172 буев, расположенных вблизи берегов континентальной части США и островов Тихого океана.

Они использовали свой ИИ для прогнозирования появления волн-монстров, используя отдельный набор данных, состоящий из 40 тыс. измерений высоты морской поверхности с тех же буев.

Ученые обнаружили, что их инструмент смог правильно предсказать появление 75% волн-монстров на одну минуту вперед и 73% волн на пять минут вперед.

Нейросеть также смогла прогнозировать появление гигантских волн вблизи двух буев, не включенных в наборы данных, используемые при обучении, с точностью 75% на одну минуту вперед.

Исследователи предполагают, что точность и время заблаговременного предупреждения прогнозов их разработки можно улучшить, включив данные о глубине воды, скорости ветра и местоположении волн.