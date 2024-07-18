Европейский космический телескоп PLATO займется поиском экзопланет

Европа готовится к запуску новой космической миссии по поиску экзопланет. Новый телескоп PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) отправится в космос в конце 2026 года на ракету Ariane-6, недавно совершившую свой первый полет.

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PLATO будет исследовать ближайшие звезды, подобные Солнцу, в поисках потенциально обитаемых планет. Основная цель миссии — обнаружение экзопланет в обитаемых зонах вокруг звезд и детальное изучение их массы, радиуса и плотности.

Телескоп оснащен 24 обычными камерами и 2 быстрыми камерами, которые позволят ему захватывать широкий угол обзора и повышать точность научных наблюдений. Особое внимание уделяется астросейсмологии для изучения звезд и их характеристик.

Кроме того, PLATO будет использовать уникальные инструменты, включая камеру под названием ArthurEddington, в честь знаменитого астронома. Ожидается, что миссия пройдет два года, наблюдая за двумя участками неба, один из которых уже выбран, а второй будет определен позже.

Разработка телескопа и его тестирование близятся к завершению, и запуск намечен на декабрь 2026 года.