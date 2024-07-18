Компания SpaceX завершила испытания скафандров для выхода в открытый космос. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, в основу легли «бортовые» скафандры SpaceX, но новые модели сделали гораздо прочнее и оснастили камерой на зеркальном забрале шлема. Последнее их испытание провели в космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне с использованием исторической вакуумной камеры, которая использовалась еще для первых американских скафандров и космических кораблей во время программ Gemini и Apollo.

«Выход в открытый космос в рамках миссии Polaris Dawn станет первым в истории частным выходом в открытый космос и первым случаем, когда четыре астронавта одновременно попадут в условия космического вакуума, поскольку будет разгерметизирована вся капсула Dragon, а люк открыт», — сообщили в SpaceX.



Отмечается, что непосредственно в открытый космос выйдут командир Джаред Айзекман и специалист миссии Сара Гиллис. Пилот Кидд Потит и медработник Анна Менон останутся на корабле Dragon, чтобы управлять шлангокабелями скафандра и контролировать телеметрию астронавтов на внутренних дисплеях.

Миссия запланирована на лето 2024 года.