OpenAI представила новую нейросеть

OpenAI представила новую языковую модель GPT-4o Mini, которая является упрощенной и более доступной версией своей самой мощной модели GPT-4o. Несмотря на то, что она дешевле в использовании, GPT-4o Mini превосходит GPT-3.5 в производительности. Об этом сообщает CNBC.

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Разработка приложений с помощью языковых моделей OpenAI может быть дорогостоящей, и многие разработчики могут отказаться от них в пользу более доступных аналогов, таких как Gemini 1.5 Flash от Google или Claude 3 Haiku от Anthropic. Однако запуск GPT-4o Mini делает этот сегмент рынка более конкурентным.

Начиная с 18 июля, пользователи ChatGPT на тарифах Free, Plus и Team могут использовать GPT-4o Mini вместо GPT-3.5 Turbo, а пользователи на тарифе Enterprise получат эту возможность уже на следующей неделе. Языковая модель GPT-3.5 больше не будет доступна для пользователей ChatGPT, однако разработчики все еще смогут ее использовать через соответствующий API, если они не планируют переходить на GPT-4o Mini.

Новая языковая модель GPT-4o Mini поддерживает работу с текстом, изображениями, аудио- и видеоконтентом. Она предназначена для решения простых задач и может быть полезна для добавления различных узкоспециализированных функций в приложения сторонних разработчиков. В стандартном тесте MMLU новая языковая модель OpenAI получила 82%. Для сравнения, GPT-3.5 получил 70%, GPT-4o – 88,7%, а Gemini Ultra – 90%.