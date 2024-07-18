Искусственный интеллект предупредит о волнах-убийцах

Ученые представили новую технологию на основе искусственного интеллекта, которая способна прогнозировать возникновение больших и непредсказуемых волн-убийц за пять минут до их появления. Этот инструмент может быть использован для предупреждения морских судов и прибрежных платформ об опасности. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Волной-убийцей называют одиночную гигантскую волну высотой 20-30м. Такие волны неожиданно появляются в океане или у берега и отличаются непредсказуемым поведением. Они вырастают внезапно и могут существовать до нескольких минут. Считается, что только в период с 1969 по 1994 год они потопили или серьезно повредили 22 грузовых судна.

Новый инструмент работает на основе нейронной сети, которая отличает океанские волны, предшествующие волнам-убийцам, от тех, за которыми эти опасные волны не последуют. Авторы обучили нейронную сеть, используя набор данных, состоящий из 14 миллионов 30-минутных примеров измерений высоты поверхности моря с 172 буйков, расположенных у берегов континентальной части США и островов Тихого океана.

С помощью своего инструмента ученые прогнозировали возникновение волн-убийц, основываясь на другом наборе данных, состоящем из 40 тысяч примеров измерений высоты поверхности моря с тех же буйков.

Новый инструмент правильно предсказал возникновение 75% волн-убийц за одну минуту и 73% за пять минут до их появления. Он также смог предсказать появление волн-убийц рядом с двумя буйками, которые не были включены в набор данных, с точностью 75% за одну минуту до их появления. Это говорит о том, что инструмент способен предсказывать возникновение волн-убийц в новых местах.

Новый инструмент может быть использован для предупреждения морских судов и прибрежных платформ. Предупрежденные люди смогут найти укрытие, произвести аварийное отключение или маневрировать.

Ученые утверждают, что точность и время прогнозирования можно еще больше повысить. В будущих исследованиях они собираются предоставить инструменту данные о глубине воды, скорости ветра и расположении волн. Тогда технология сможет предсказывать высоту предстоящих волн-убийц и точное время их появления.