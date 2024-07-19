Ученые разработали новый метод создания гибкой электроники

Ученые из Университета Сучжоу в Китае разработали новый метод создания гибкой электроники на основе жидкого металла. Такие электронные устройства могут стать основой для носимых девайсов будущего.

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В последние годы инженеры и материаловеды активно разрабатывают гибкую электронику для создания новых носимых устройств, таких как умные часы, биосенсоры и технологии мониторинга здоровья. Чтобы их можно было безопасно носить в течение длительного времени, эти устройства должны быть воздухопроницаемыми (то есть пропускать воздух и влагу) и биосовместимыми (то есть не вредить организму человека).

Однако традиционные методы создания такой электроники сложны и ограничивают ее возможности. Исследователи из Китая предложили альтернативный подход, который позволяет создавать гибкую электронику, пропускающую воздух и совместимую с кожей человека.

Новая методика сочетает электростатическое прядение и давление, устраняя технический разрыв между воздухопроницаемостью, точностью и технологичностью растяжимых электронных устройств.

С помощью нового метода ученые смогли быстро создавать дышащие и растягивающиеся электронные схемы. Эти схемы обладают высоким разрешением и прочностью, выдерживая более 30 000 циклов растяжения на 100%.

Созданные таким образом электронные схемы можно интегрировать в различные носимые устройства, включая датчики электронных сигналов организма, светящиеся элементы и модули беспроводной зарядки.