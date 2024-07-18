Европа вновь перенесла испытания многоразовой ракеты-носителя Themis

В Европе снова перенесли прыжковые испытания демонстратора многоразовой ракеты-носителя Themis, запланированные на 2024 год.

Как сообщается, испытания перенесены на 2025-й. Информация об этом появилась в презентации Шведской космической корпорации для Международной организации гражданской авиации в Париже. Разработчик ракеты — шведская компания ArianeGroup.

Производитель отвечает за космодром Эсрейндж в Швеции, на котором и должны были проводиться перенесённые испытания носителя. Причины изменения планов неизвестны, но отмечается, что происходит это уже в течение нескольких лет: изначально испытания были запланированы на 2022 год.