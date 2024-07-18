Найдены бактерии, разрушающие «вечные» химикаты

Американские ученые обнаружили бактерии, принадлежащие роду Acetobacterium, которые уничтожают «вечные» соединения ПФАС. Они делают это с помощью расщепления крепких связей фтор-углерод в химикатах. Хотя бактерии эффективны только против некоторых видов ПФАС, их ферменты можно усовершенствовать и использовать для разрушения других химикатов. В будущем ученые сосредоточатся на технологии внедрения бактерий в грунтовые воды и расщепления ПФАС до попадания химикатов в скважины.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

ПФАС — это группа полифторалкильных соединений, использующихся в текстильной, упаковочной и химической промышленности с 1940-ых годов. Они получили широкую популярность за счет способности противостоять воздействию тепла, воды и жиров. ПФАС содержатся в противопожарной пене, пищевых упаковках и бумажных стаканчиках, удобрениях и водоотталкивающих средствах. Эти соединения настолько стабильны, что не разлагаются после использования и обладают высокой токсичностью. Они накапливаются в окружающей среде и способствуют развитию рака и других заболеваний.

Недавно американские ученые обнаружили особые виды бактерий, которые могут уничтожать «вечные» химикаты. Это микроорганизмы рода Acetobacterium, часто встречающиеся в сточных водах по всему миру. Они расщепляют крепкие связи фтор-углерод в ПФАС и разрушают вещества. Исследователи подчеркнули, что бактерии эффективны только против ненасыщенных ПФАС, имеющих двойные углерод-углеродные связи в своей химической структуре.

Также ученые определили специфические ферменты в бактериях, необходимые для расщепления связей. В будущем исследователи могут усовершенствовать эти ферменты, чтобы они могли воздействовать и на другие ПФАС. Кроме того, команда рассмотрит технологию внедрения бактерий вместе с питательными веществами в грунтовые воды. Использование бактерий для очистки воды от ПФАС экономически выгодно: микроорганизмы уничтожают вещества еще до того, как вода с ними попадет в скважины и организм человека.