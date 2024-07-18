Ученые нашли чемпионов по «воровству» ДНК в мире животных

Группа британских ученых из Оксфордского университета и других научных учреждений обнаружила пресноводные организмы, научившиеся защищать себя от заражений с помощью производство антибиотиков за счет копирования чужого ДНК. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Речь идет о пиявковидных коловратках — крошечных животных, встречающихся в прудах и озерах.

Команда выяснила, что коловратки подавляют грибковые инфекции с помощью активации сотен генов, которые эти существа позаимствовали у бактерий и других микробов. Эти гены производят различные противомикробные агенты.

Исследователи отметили, что ни одно другое животное на Земле не способно «воровать» гены у микробов в таких масштабах, как это делают пиявковидные коловратки.

По словам ученых, эта особенность может быть обусловлена бесполым методом размножения этих существ. Коловратки откладывают яйца, из которых вылупляются их полные генетические копии. Заимствование чужих генов позволяет делать ДНК устойчивым к внешним факторам, защищая вид от вымирания.

Гены, полученные коловратками от бактерий, кодируют необычный класс ферментов, которые собирают аминокислоты в небольшие молекулы, называемые нерибосомальными пептидами.

Специалисты рассчитывают, что открытие позволит создать новые противомикробные препараты с меньшей токсичностью для людей и животных.