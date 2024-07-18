Японские компании оказались категорически против внедрения ИИ

Почти четверть японских компаний (24%) уже внедрила искусственный интеллект (ИИ) в свою деятельность, однако более 40% не планируют этого делать вовсе. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на опрос, в котором приняли участие более 500 фирм.

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Более половины респондентов (60%) заявили, что целью внедрения ИИ является борьба с нехваткой рабочих рук, 53% стремятся сэкономить на трудозатратах, а 36% намерены ускорить научные исследования и разработки.

Как отметил один из менеджеров транспортной компании, главное препятствие на пути внедрения ИИ – страхи сотрудников перед возможными сокращениями. Другие проблемы включают недостаток технических знаний, высокую стоимость и опасения относительно надежности систем.

За последний год 15% респондентов стали жертвами кибератак, а у 9% деловых партнеров были подобные проблемы. Пострадавшими от кибератак считают себя 23% участников опроса, а 4% сообщили об утечке конфиденциальной информации.

Чтобы повысить уровень кибербезопасности, 47% компаний передают защиту на аутсорсинг, а 38% имеют собственных специалистов.

Опрос также показал, что половина фирм поддерживает предложение разрешить супругам сохранять свои фамилии после брака. В настоящее время в Японии действует закон, согласно которому супруги должны носить одну и ту же фамилию. Критики данной нормы считают, что она лишает женщин части своей индивидуальности и создает им дополнительную бумажную волокиту.