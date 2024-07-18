Под водами Нила нашли барельефы египетских фараонов

Совместная египетско-французская археологическая экспедиция сделала важное открытие под водами реки Нил в Асуане. Были найдены подписи и барельефы фараонов Нового и Позднего царства, включая Аменхотепа III, Тутмоса IV, Псамтика II и Априса.

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Ученые организовали новаторский проект по исследованию наскальных надписей между Асуанской и Высокой плотинами. Миссия использовала передовые технологии. Среди них: археологическая съемка, подводная фотография и видеосъемка, фотограмметрия и археологический рисунок.

В ходе исследований ученым удалось идентифицировать несколько полностью или частично затопленных наскальных рельефов в Ниле. Они хорошо сохранились, что позволило полностью задокументировать их. В настоящее время команда работает над созданием трехмерных моделей, сообщило министерство туризма и древностей Египта.

Исследование позволит получить больше данных о фараонах Египта, особенно о Восемнадцатой династии. К ней принадлежали Тутмос IV и Аменхотеп III. Также планируется изучить свидетельства более позднего периода истории, к которому относится правление фараонов Псамтика II и Априса.

Ранее сообщалось, что на берегу Нила нашли десятки древнеегипетских гробниц. Их отнесли к греко-римскому периоду.