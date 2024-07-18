Xiaomi подтвердила некоторые характеристики раскладушки Mix Flip

Уже завтра Xiaomi представит свой первый смартфон-раскладушку – Mix Flip. В преддверии презентации бренд подтвердил некоторые характеристики.

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Mix Flip может похвастаться 4,01-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 1,5K и яркостью 1600 нит. Это дисплей с равными рамками и защитой Dragon Crystal Glass. Отличительной особенностью является выделенный динамик и микрофон над верхним ободком, что позволяет пользователям совершать звонки, не открывая устройство. Экран также вмещает полноразмерную клавиатуру.

Внутри Mix Flip находится чипсет Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0. В нем установлен аккумулятор емкостью 4 780 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Телефон оснащен двойной камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком и 60-мегапиксельным 2-кратным телеобъективом. Он будет доступен в черном, белом и фиолетовом цветах.