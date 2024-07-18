Китайские ученые научились извлекать из дождя электрический ток

Китайские ученые разработали генератор, преобразующий энергию капель дождя в электричество. О разработке сообщает портал American Chemical Society.

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Главный элемент конструкции - супергидрофобная пленка на основе магнитного материала. При ударе об нее капель воды и последующем восстановлении происходит деформация, которая и генерирует электрический ток.

Авторы утверждают, что "дождевой" генератор способен поддерживать работу различных электронных устройств, таких как светодиоды и вентиляторы, при постоянном воздействии капель воды.