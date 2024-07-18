Флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в России почти наполовину

Стоимость флагманского iPhone 15 Pro Max в России опустилась более чем на 40%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

На старте продаж осенью 2023 года iPhone 15 Pro Max продавался в российских магазинах в среднем за 189–200 тыс. руб. В середине июля 2024 года стоимость смартфона заметно снизилась — теперь за него просят в среднем 112 тыс. руб. Таким образом, стоимость упала в среднем на 40%, однако в некоторых отдельных случаях даже встречаются варианты по цене от 101 тыс. руб.

На стоимость устройства влияют цвет корпуса, количество поддерживаемых SIM-карт, регион покупки и регион, для которого предназначен смартфон. Кроме того, важно учитывать, что американская версия iPhone 15 Pro Max не поддерживает физические SIM-карты, предлагая лишь eSIM, из-за чего такие модели стоят дешевле других.

iPhone 15 Pro Max отличается от прошлых моделей наличием прочного титанового корпуса, производительного чипа Apple A17 Pro, который позволяет запускать ПК и консольные игры, использованием скоростного разъема USB Type-C, тройной камерой на 48 Мп с перископическим телеобъективом с пятикратным оптическим приближением и новой программируемой кнопкой действия, которая заменила переключатель беззвучного режима.