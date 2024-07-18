HMD выпустила смартфон в стиле Nokia N9

HMD Global представила смартфон HMD Skyline, дизайн которого напоминает смартфоны Nokia Lumia и Nokia N9. Об этом сообщает портал GSMArena.

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HMD Skyline оснащен 6,55-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass 3.

За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 7s Gen 2, дополненный 8 или 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 или 256 ГБ.

Основная камера на базе сенсора с разрешением 108 Мп и оптической стабилизацией получила вспомогательный сверхширокоугольный модуль на 13 Мп и телеобъектив на 50 Мп с двукратным оптическим зумом, а селфи-камера представлена датчиком на 50 Мп с автофокусом.

В HMD Skyline установлен аккумулятор емкостью 4600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной мощностью 5 Вт. Среди прочих параметров новинки отмечается наличие NFC, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, защиты корпуса от влаги и пыли по стандарту IP54.

Работает смартфон под управлением Android 14. По заявлениям производителя, для этой модели гарантированно выйдут два обновления Android, а также будут выпускаться патчи безопасности на протяжении трех лет.

Среди прочих особенностей HMD Skyline отмечается режим Detox, ограничивающий уведомления из социальных сетей, корпус из переработанного алюминия и высокая ремонтопригодность. Так, заменить экран и батарею можно менее чем за 10 минут, а запчасти будут продаваться через iFixit.

HMD Skyline оценили в $499 (около 43,9 тыс. руб.).